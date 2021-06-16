ماراثونات التطعيم : تجربة ناجحة أفاد منها المواطنون والمقيمون

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الأنباء الكويتية : جويل رياشي-

46286 شخصا من لبنانيين ومقيمين، حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح «فايزر ـ بيونتيك» الأميركي المضاد لفيروس كورونا يومي السبت والاحد الماضيين، ضمن حملة «ماراثون فايزر» التي أطلقتها وزارة الصحة اللبنانية للفئات العمرية فوق مواليد 53 سنة في مختلف المناطق اللبنانية، والتي وعد وزير الصحة حمد حسن بتكرارها في نهاية كل اسبوع.

جديد الحملة إطلاق مراكز «ميغا سنتر» قادرة على استيعاب عدد كبير من الراغبين بالتلقيح، كما حصل في مجمع «سيتي مول» في نهر الموت، على المدخل الشرقي للعاصمة بيروت.

كذلك اعتمدت مراكز جديدة كمراكز للتطعيم، مثل مستشفى بعبدا الحكومي ومستشفى مار مخايل في عمشيت (قضاء جبيل).

كثيرون أفادوا من خفض الوزارة السن المعتمدة للفئات العمرية المستهدفة بالتلقيح في هذه الحملة من عمر 55 سنة في اليوم الأول، الى 53 سنة في اليوم الثاني.

واللافت ان عملية التطعيم في جميع المراكز شهدت مستوى احترافيا عبر الاستعانة بمتطوعين من طلاب الطب في الجامعات، الى متطوعي الصليب الاحمر اللبناني، وممرضات وممرضين من مستشفيات تولوا التلقيح في مراكز جديدة، بينها مستشفى مار مخايل في بلدة عمشيت، إضافة الى رجال من شركات أمن وحماية خاصة تولوا تنظيم صفوف المواطنين في اشراف رجال من الشرطة البلدية وجنود من الجيش اللبناني في الباحات الخارجية للمراكز.

النبأ السار لأبناء قضاء جبيل ان المستشفى التراثي المعروف في عمشيت سيصبح اعتبارا من اليوم أحد مراكز التطعيم التي تعطي جرعات «فايزر»، والمعتمدة من قبل وزارة الصحة، بحسب مديرة المستشفى ليال قزي.

المستشفى التراثي فتح باحاته وأبوابه للراغبين في التلقيح والمتطوعين من طلاب الطب (وكان عددهم سبعة يوم الاحد بينهم خمسة من جامعة القديس يوسف «اليسوعية» واثنان من البلمند)، أما الطاقم الطبي فمن مستشفى سيدة مارتين في جبيل، في حين أشرفت إدارة المستشفى على كلفة تفاصيل التنظيم بحضور من مديرته ورئيس مجلس الادارة تييري مرسيل زخيا، الى طواقم العمل.

وتخطى الإقبال الألف شخص حتى الساعات الاولى من ظهر اليوم الثاني من الحملة يوم الأحد، بينهم 559 حصلوا على اللقاح في اليوم الأول السبت.

مستشفى بعبدا الحكومي المعروف والمجددة أقسامه، استقبل الراغبين بالتطعيم، وبينهم من تسجلوا على المنصة الخاصة بوزارة الصحة ولم يتلقوا رسائل نصية للتقدم ونيل مواعيد، على رغم تخطيهم الفئات العمرية المستهدفة وإدراج بعضهم إصابتهم بأمراض مزمنة وأخرى سرطانية.

وقد حمل «الماراثون»، وهو الثاني تنظمه وزارة الصحة للقاح «فايزر» (الاول لمحافظتي الشمال والبقاع)، والثالث بعد لقاح «استرازينيكا» على صعيد لبنان، حلولا لكثيرين لم يتسجلوا على المنصة ولم يتقلوا رسائل نصية، الى قسم كبير فضل الإفادة من لقاح «فايزر» بدل «استرازينيكا»، والمهم ان الآلاف حصلوا على اللقاح ضمن خطوات تحصين المجتمع اللبناني لمواجهة الوباء.

واللافت ايضا ان «الماراثون» مكن المقيمين وبينهم العديد من العمال الأفارقة والآسيويين من نيل التطعيم، بعد استحداث مكاتب خاصة في مراكز التطعيم لتسجيلهم على المنصة والمباشرة في تلقيهم بعد دقائق قليلة، الأمر الذي حصل مع عامل هندي حضر على دراجته النارية في عمشيت، فتمكن من الحصول على اللقاح في غضون 20 دقيقة، وبادر الى الاتصال برفاق له محفزا إياهم على أخذ اللقاح.