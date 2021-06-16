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كرم : السلطة الحاكمة لن تسمح بأن يكون القرار التنفيذي خارج الفلك الايراني

16
JUNE
2021
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بعض ما جاء في مقال زينة طبّارة في الأنباء الكويتية :

أكد أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق د ..فادي كرم في تصريح لـ«الأنباء» انه سواء اعتذر الرئيس المكلف سعد الحريري ام لم يعتذر، ساوم ام تمسك بمطالبه، فإن اي حكومة، مهما كان شكلها ومضمونها وبرنامجها، لن يكتب لها النجاح في ظل سلطة لا تنطلق الا من مصالحها السياسية والحزبية والشخصية، لتحدد مصالح لبنان واللبنانيين، ما يعني من وجهة نظر كرم، ان الأمل بتشكيل حكومة مهمة، من مستقلين قادرين على سحب لبنان من جهنم، معدوم، سيما ان السلطة الحاكمة لن تسمح ايا تكن الاسباب والموجبات بأن يكون القرار التنفيذي خارج الفلك الايراني، ولا يتماهى مع الحد الأدنى من طموحات باسيل السياسية، فالأفق مسدود باحكام، وهو المشهد الذي حاول سلفا حزب القوات اللبنانية تنبيه الرئيس الحريري مــــن الوصــول إليه، وذلك عبر تحذيره من خوض معركة التكليف ومن ثـــم التأليف في وجه سلطة تريد استغلال رصيده المحلي والخارجي، ولا تؤمـــن أساسا بتحييد لبنان عن صراع المحـــاور الإقليميـــة.

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