الجيش تسلم هبة مقدمة من القوات المسلحة المصرية

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أقيم قبل ظهر اليوم، في مرفأ بيروت، حفل تسلم 305 أطنان من المساعدات الغذائية، مقدمة كهبة من القوات المسلحة المصرية إلى الجيش اللبناني، وذلك في إطار المساعدات التي يتلقاها الجيش من الدول والجيوش الصديقة.

حضر الاحتفال ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون اللواء الركن الياس الشامية، القائم بأعمال السفارة المصرية في لبنان تامر حماد، رئيس أركان إدارة التعيينات في القوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب محمد صلاح الدين زيدان، والملحق العسكري المصري العميد صلاح جنيدي، إلى جانب عدد من الضباط اللبنانيين والمصريين.