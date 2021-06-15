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"تم تحويل المبلغ كاملا"!

15
JUNE
2021
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أصدرت القاضية المنفردة المدنية في بعبدا الناظرة في قضايا الأمور المستعجلة فرح حاطوم حكما ألزمت فيه "بنك لبنان والمهجر- فرع الشياح" تحويل مبلغ 10آلاف دولار أميركي من حساب بالدولار يعود إلى المستدعي ربيع رياض كنج الى حساب ابنه رياض كنج الذي يتابع دراسته في إحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأميركية، تحت طائلة غرامة كراهية تصل إلى 50 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم، قد تم تنفيذه بتحويل المبلغ كاملا.

يذكر أن المستدعي تقدم بالدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا بتموز 2020 قبل صدور القانون 193 المعروف بقانون "الدولار الطالبي"، ثم تم تعديل الدعوى بعد صدور القانون الذي ألزم المصارف تحويل مبلغ 10 آلاف دولار على سعر الصرف الرسمي 1515 من حسابات تعود للمودعين بالليرة أو بالدولار. كما ألزم المصارف قانونا فتح حسابات لمن لا يمتلكونها والتحويل منها 10 آلاف دولار بسعر الصرف 1515 ل. ل.

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