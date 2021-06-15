بعد تلف 20 طن من حليب الأطفال.. وزارة الإقتصاد توضح

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توضيحاً لما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي عن تلف 20 طن من حليب الأطفال والتي جرى تلفها بعد تخزينها وانتهاء تاريخ صلاحيتها، صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي:

تم سحب هذه المنتجات من الأسواق في عامي 2018 و2019، اذ ان الشركة المعنية تقوم بسحب بضائعها من السوق قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها وفق الأصول المتبعة، وذلك ليتم تلفها وفق معايير سلامة الغذاء بعد الحصول مؤخراً على موافقة كل من مجلس الإنماء والإعمار ووزارة المالية.

ويهم وزارة الاقتصاد والتجارة التأكيد أن المنتجات غير مدعومة من قبل مصرف لبنان كما يتم التداول.