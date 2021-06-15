بعد خبر اتلاف كميات من حليب الأطفال ... مجلس الانماء والاعمار يوضح!

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ردّ مجلس الانماء والاعمار في بيان على المعلومات المتداولة في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول اتلاف كميات من حليب الأطفال المنتهية الصلاحية. وجاء فيه:"

يفيد مجلس الانماء والاعمار أنه تلقى بتواريخ 24/4/2019، و19/8/2019، و21/11/2019، و14/12/2020 كتباً من شركة فيفاسيتي ش.م.ل. سجل تجاري رقم /2038846/ ذات العنوان القائم في العقار رقم /898/ النقاش، تطلب بموجبها الموافقة على تلف كميات من حليب الأطفال ومواد أخرى منتهية الصلاحية، وذلك في منشآت معالجة النفايات التي يديرها مجلس الانماء والاعمار تمهيداً لطمر العوادم في المطمر الصحي. وقد وافق مجلس الانماء والاعمار على طلبات هذه الشركة وأوعز إلى الاستشاري المشرف على عقود إدارة النفايات بإجراء اللازم، على أن تقوم الشركة صاحبة البضاعة المطلوب تلفها بنقلها وتفريغ الصناديق والعبوات بنفسها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء هو معتمد لكل البضائع المطلوب تلفها بطلب من صاحبها أو من الجهات الرسمية ذات الصلاحية. ويقتصر دور مجلس الانماء والاعمار على الإيعاز إلى الاستشاري والمتعهد باستقبال هذه البضائع ومعالجتها حسب الأصول بالنسبة لكل منها، كونها أصبحت تعتبر نفايات صلبة.

لذلك اقتضى التوضيح".