العبسي التقى سكاف ولحود وبحث مع النائب نعمة طعمة شؤون البلاد

A + A -

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسيّ في المقرّ البطريركيّ في الربوة، النائب نعمه طعمه وبحث معه في شؤون البلاد والأزمات التي تمرّ بها، وفي نهاية اللقاء قال طعمه إنّها زيارة دوريّة لصاحب الغبطة وهي تأتي عشيّة سفره إلى الفاتيكان للمشاركة في يوم الصلاة من أجل لبنان الذي دعا إليه قداسة البابا. وقد وضعت كلّ إمكانيّاتي في تصرّفه ونحن نسير أمامه وخلفه في أيّ خطوة لإنقاذ لبنان. أضاف، لاحظنا أنّ هناك بعض أعمال الصيانة ولا بدّ من البدء بها فورًا.

إلى ذلك التقى العبسيّ صباحًا المهندس لويس لحود وعميد كلية الزواعة وديع سكاف في زيارة تعارف اشار خلالها الى انه اللقاء الاول مع البطريرك وانه وضع امكاناته في تصرفه.

وكان العبسيّ قد ترأس اجتماعًا تمهيديًّا لتنظيم "مؤتمر زراعيّ" للأبرشيّات والرهبانيّات التابعة للبطريركيّة في المقرّ البطريركيّ الصيفيّ في عين تراز يوم الخميس ٢٩ تموز ٢٠٢١، بهدف استثمار الأراضي الزراعيّة وزيادة المساحات الزراعيّة وتأمين الأمن الغذائيّ وتسويق الإنتاج الزراعيّ في الأسواق المحليّة والخارجيّة وتشجيع الأبناء على العودة إلى الأرض، وقد حضر الاجتماع مدير عامّ وزارة الزراعة المهندس لويس لحّود وعميد كليّة الزراعة وديع سكاف وعدد من كهنة وأخوات الرهبانيّات المعنيّة بالمؤتمر. وفي نهاية الاجتماع قال لحود: إنّه اجتماع تمهيدي وسيليه عدد من الاجتماعات ونحن في صدد إعداد ورقة تحدّد الأولويّات .