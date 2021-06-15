لقاءات نيابية في قصر بعبدا تناولت شؤوناً سياسية وانمائية ومعيشية

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الرئيس عون تابع الاجراءات التي اتخذت لمعالجة الازمات المختلفة ودعا الاجهزة المختصة الى التشدد في ملاحقة المحتكرين

رئيس الجمهورية تابع مع النائبين الصحناوي وترزيان المراحل التي قطعتها عملية اصلاح المنازل والمباني المتضررة من انفجار المرفأ ومع النائب ماريو عون مشروع تلزيم مستشفى الدامور الحكومي

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، لقاءات نيابية تناولت شؤوناً سياسية وانمائية ومعيشية، فيما تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجراءات التي اتخذت لمعالجة ازمة المحروقات والادوية والمستلزمات الطبية وحليب الاطفال، حيث دعا الاجهزة والادارات المختصة الى التشدد في ملاحقة المحتكرين ومستغلي الاوضاع الراهنة لرفع الاسعار وتحقيق ارباح غير مشروعة.

النائبان الصحناوي وترزيان

وعرض الرئيس عون مع نائبي بيروت الاولى نقولا الصحناوي وآغوب ترزيان المراحل التي قطعتها عملية اصلاح المنازل والمباني المتضررة في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، والمساعدات المادية التي قدمت الى المتضررين من الاعتماد الخاص برئيس الجمهورية، علماً أن ثمة عمل من اجل تخصيص 50 مليار ليرة اضافية لاستكمال المساعدات والتعويض على المتضررين.

وشكر النائبان الصحناوي وترزيان الرئيس عون على دعمه متضرري انفجار المرفأ ومتابعته الدائمة لمسار التعويض عليهم.

النائب ماريو عون

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق النائب ماريو عون، وأجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والمستجدات الحكومية.

كما تطرق البحث الى تلزيم مستشفى الدامور الحكومي تمهيداً لبدء الحفريات لإنشائه بدعم مباشر من الرئيس عون. وتناول البحث ايضاً المراحل التي قطعها مشروع "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" التي ستنشأ في الدامور.

وأشار النائب عون الى أن رئيس الجمهورية ابلغه أن عملية تنظيم الاكاديمية قطعت شوقاً كبيراً وهي مستمرة برغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.