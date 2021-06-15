بيان توضيحي من ميغيرديتشيان حول تلف منتجات حليب الأطفال

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صدر عن روجيه ميغيرديتشيان (شريك إداري في شركة VIVACITY AND PRODIGY)،الموزعة لمنتجات الأغذية في لبنان، بما فيهم منتجات شركة نستله، بيان توضيحي، جاء فيه:



“في 14 حزيران 2021، تم تلف منتجات حليب الأطفال فوق عمر السنة في الموقع الرسمي لإتلاف الأغذية في الكرنتينا، وذلك وفقا للقانون اللبناني وتحت إشراف الهيئات والسلطات الرسمية المختصة والمعنية بالموضوع. وكان قد تم سحب هذه المنتجات من السوق قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها، وذلك ليتم تلفها وفق الأصول المتبعة الخاضعة لمعايير سلامة الغذاء، وبعد الحصول على موافقة كل من مجلس الإنماء والإعمار ووزارة المالية.

إن تاريخ انتهاء صلاحية معظم هذه المنتجات يعود إلى عامي 2018 و2019 وأوائل عام 2020،أي قبل البدء ببرنامج دعم منتجات الأغذية في لبنان.



إن عملية الحصول على هذه الموافقات أخذت أكثر من سنة، بسبب عدة عوامل أهمها الإقفال التام للبلد بسبب جائحة كورونا، وغيرها من العوامل المرتبطة بالوضع العام للبلد.

تعد عملية سحب المنتجات المنتهية الصلاحية من السوق جزءا لا يتجزأ لضمان سلامة الغذاء الكاملة للمستهلكين”.