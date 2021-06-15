هل تقفل المصارف الخميس؟

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صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان البيان التالي:

إن القطاع المصرفي من أكثر القطاعات التي تضررت من عدم وجود حكومة إنقاذٍ تتولى مُعالجة الأزمة المالية وموضوع المديونية العامة التي ابتلعت أموال المودعين ، وتعاود التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل التفاهم على خطةٍ إصلاحيةٍ من خلالها يُمكن الانطلاق بسياساتٍ ماليةٍ تُعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بقطاعنا المصرفي .

لذلك ، يُعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان تأييده لقرار الاتحاد العمالي العام بإعلان الإضراب العام يوم الخميس في 17 حزيران 2021 . وحرصاً على استمرار التعاون والتنسيق بين طرفي الإنتاج في القطاع المصرفي ، يُناشد مجلس الاتحاد كافة الإدارات المصرفية إلى التجاوب مع نداء الاتحاد العام ، والموافقة على توقّف العمل في كافة الإدارات والفروع في كافة المناطق تضامناً مع مطلب الاتحاد العام بضرورة الإسراع في تشكيل حكومةٍ مهمةٍ .