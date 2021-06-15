فريد البستاني: هناك من يتمنى انهيار البلد كي ينهار العهد

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تمنى النائب فريد البستاني "نجاح مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتشكيل الحكومة وهي لا تزال قائمة وقد تنجح ولتكن علاقة الحريري مع فخامة الرئيس مباشرة ".



البستاني وفي حديث للـotv، اشار الى ان "قانون الشراء العام واقرار البطاقة التمويلية من الاولويات وستتم مناقشتهما في جلسة الغد وباقرارهما نكون قد أحرزنا أشواطًا جيدة في مسيرة تخفيف الضغط عن اللبنانيين".



واكد ان "تكتل لبنان القوي يعمل ويسعى جاهداً لايجاد الحلول وللأسف في أغلب الأحيان لا يلقى مساعدة من الكتل الاخرى"، لافتاً الى ان "هناك من يتمنى انهيار البلد كي ينهار العهد وسنسعى لمنع ذلك".