باسيل استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وجرى البحث في الشأن الحكومي وأهمية اجراء الاصلاحات

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في دارته اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونتسكا في زيارة تعارف، وجرى البحث في الشأن الحكومي وأهمية اجراء الاصلاحات. كما تم التطرق الى موضوع المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة الى العائلات المحتاجة.

واقترح النائب باسيل أن تعمل الـ UNHCR مع الدولة على مشروع مشترك لمسح شامل للنازحين السوريين بغرض التمييز بين النازحين الاقتصاديين وغيرهم، وتاليا تشجيع النازحين على العودة الى سوريا.



سفير الصين

واستقبل باسيل سفير الصين تشيان مينجيان في زيارة تعارف. وجرى البحث في العلاقات بين الحزبين، وكذلك أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما عودة العمل بتصدير النبيذ اللبناني الى الصين والذي سبق للنائب باسيل أن بحثه مع وزير خارجية الصين في الدوحة..