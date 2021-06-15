تلف كمية من حليب الأطفال ... توضيح هامّ!

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إنتشر أمس الإثنين, عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تُظهر عملية تلف كمية كبيرة من حليب الاطفال قدرت بنحو 20 طناً، وهي مخصصة للأطفال ما دون السنة وما بين السنة و3 سنوات.



وفي السياق, أعلن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن: "حليب الاطفال من عمر سنة الى 3 سنوات يدخل بالسلة الغذائية، والدعم غير إلزامي, وتم سحب الملفات من مصرف لبنان, وستوزع البضاعة إلى الاسواق بسعر غير مدعوم أم الحليب تحت العمر سنة فسعره مثل الدواء ولايستطيع التاجر تسعيره".



وأضاف في حديث لـ نقطة عالسطر, "الشركة التي قامت بعملية تلف كميات من حليب الاطفال لانتهاء صلاحياتها ستصدر اليوم بيان لتوضيح هذا الخبر وهذه الشركة تتبع كل المعايير العالمية وتتبع القانون بحذافيره والتلف هو عنصر تجاري واي تاجر قبض ثمن بضاعته المدعومة ولم يوزعها يعتبر محتكر".