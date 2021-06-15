العبسي يلتقي عربيد والبركس

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التقى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد واطلع منه على الاوضاع الاجتماعية والازمات الاقتصادية التي تعصف لبنان ومدى تأثيرها على الحياة الاجتماعية والمجتمعية .

عربيد

وقال عربيد بعد اللقاء :

تشرفت بزيارة صاحب الغبطة لاخذ بركاته والاستماع الى توجيهاته وكالعادة وضعته باجواء الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتطرقنا الى التخبط الذي نعيش به مجتمعيا. والى ازدياد مستويات الفقر ومعاناة الناس وهجرتهم هربا من الواقع المأساوي وخصوصا هجرة الادمغة والطاقات المنتجة وزوال الطبقة الوسطى وهذا ما يفاقم الازمة .

ولمست اهتمام غبطته بشؤون الناس ووجعهم وسعيه للمساعدة واشير هنا الى ان لديه هواجس الناس نفسها وآلامهم .

اضاف : وعلى صعيد طائفتنا لدينا استحقاقات مهمة وقريبة وبالعمل المشترك بين الجميع وبحكمة صاحب الغبطة وبدعائه والتفكير المشترك مع السادة المطارنة يكون هناك امكانية للتغير والتجديد وضخ دم جديد وتاليا لا بد من نجاح اعمال السينودوس المقدس المقرر بداية الاسبوع المقبل .

وبالنسبة لدعوة قداسة البابا للقاء تأمل وصلاة من اجل لبنان نرى فيها امل ورجاء ليس فقط للمسيحيين بل للبنانيين علها تشكل المخرج المطلوب .

البركس

كذلك التقى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البركس الذي شرح لغبطته اسباب الازمة والطرق الممكنة لحلها سريعا ، خصوصا ونحن على ابواب موسم السياحة والاصطياف.