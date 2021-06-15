عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 15 حزيران 2021

الأخبار : إسرائيل الجديدة أمام أولى «مغامراتها»: معادلة «غزة - القدس» لم تُطوَ
المصارف «تشفط» الدولارات من السوق
اللواء : الأليزيه لبري والحريري: استمرار المبادرة والتكليف
خلط أوراق يعقد التأليف ولعبة الشارع والدولار.. وإنذار من حزب الله!
نداء الوطن : "تحديث التشكيلة" ينتظر "أجوبة وأرضية جاهزة"
عـون يشهر "سيف الإمام علي" على "حزب الله": معي أو مع بري؟
الجمهورية : "تحصين التكليف" بمواجهة " تعطيل التأليف"
البناء : القدس أول اختبارات حكومة بينيت ومعادلة إن عدتم عدنا… وقمة بايدن بوتين غداً أول اختبار دوليّ / الأسد لربط الانتماء القوميّ بمصالح الناس… وحزب الله: المبادرات لا تمنح وقتاً مفتوحاً / الحراك الدوليّ الإقليميّ يقترب من لبنان: مفاوضات الترسيم وزيارة بوريل والبنك الدوليّ /
الديار : تمديد «للمناورات» الحكومية و»اللعب على المكشوف» بين بعبدا وعين التينة
واشنطن تروّج ليونة لبنانية في الترسيم... الامم المتحدة: نصف اللبنانيين فقراء
علامات استفهام حول الاندفاعة الدولية والاقليمية «لانقاذ» المؤسسة العسكرية؟
النهار : بري "يجزم" بعدم الاعتذار... ومحاولة جديدة
the daily star : Amal warns against scuttling Berri’s initiative
l'orient le jour : Hariri-Bassil, pour le meilleur et pour le pire