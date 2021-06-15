عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 15 حزيران 2021

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الأخبار : إسرائيل الجديدة أمام أولى «مغامراتها»: معادلة «غزة - القدس» لم تُطوَ

المصارف «تشفط» الدولارات من السوق





اللواء : الأليزيه لبري والحريري: استمرار المبادرة والتكليف

خلط أوراق يعقد التأليف ولعبة الشارع والدولار.. وإنذار من حزب الله!





نداء الوطن : "تحديث التشكيلة" ينتظر "أجوبة وأرضية جاهزة"

عـون يشهر "سيف الإمام علي" على "حزب الله": معي أو مع بري؟



الجمهورية : "تحصين التكليف" بمواجهة " تعطيل التأليف"

البناء : القدس أول اختبارات حكومة بينيت ومعادلة إن عدتم عدنا… وقمة بايدن بوتين غداً أول اختبار دوليّ / الأسد لربط الانتماء القوميّ بمصالح الناس… وحزب الله: المبادرات لا تمنح وقتاً مفتوحاً / الحراك الدوليّ الإقليميّ يقترب من لبنان: مفاوضات الترسيم وزيارة بوريل والبنك الدوليّ /



الديار : تمديد «للمناورات» الحكومية و»اللعب على المكشوف» بين بعبدا وعين التينة

واشنطن تروّج ليونة لبنانية في الترسيم... الامم المتحدة: نصف اللبنانيين فقراء

علامات استفهام حول الاندفاعة الدولية والاقليمية «لانقاذ» المؤسسة العسكرية؟



النهار : بري "يجزم" بعدم الاعتذار... ومحاولة جديدة



the daily star : Amal warns against scuttling Berri’s initiative



l'orient le jour : Hariri-Bassil, pour le meilleur et pour le pire