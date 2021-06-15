أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 15 حزيران 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

أبدى مسؤولون أوروبيون خشيتهم من تعثر صندوق البنى التحتية الذي أقرته قمة السبعة الصناعيين الكبار باقتراح من الرئيس الأميركي جو بايدن لأن التجاذب قائم بين الرغبة بمنافسة الصين وخطة الحزام والطريق التي تتقدّم بسرعة وقوة وبين الخشية من وقوع هذه البنى تحت سيطرة حكومات مناوئة تنضمّ للصين وروسيا سياسياً.

خفايا

تساءلت مصادر سياسية عما إذا كان إحجام بكركي والقوات اللبنانيّة عن المساهمة في وضع لائحة أسماء يختار رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة منها اسمي الوزيرين المختلف عليهما تعبير عن مجرد ترفع لا يتناسب مع الأزمة الوطنيّة أم أنه موقف يحظى بتشجيع خارجي؟

اللواء : اسرار

همس

وضعت الوجهة المالية الداخلية في ما خص السحوبات وتمويل الدولة، على ما آلت إليه قمّة بايدن - ماكرون حول صندوق سيادي دولي لحماية نقد لبنان!



غمز

فوجئ مهتمون باقتراحات تخرج عملية تسمية الوزراء عن اطارها المعروف، مع العلم ان هذا الفريق يُركّز دائماً على الأصول والدستور!









نداء الوطن : خفايا

رفض مجلس الانماء والاعمار التجديد لمستشارين لصالح مؤسسة مياه البقاع على حساب قرض البنك الدولي المتعلق بمشاريع الصرف الصحي لرفع التلوث عن بحيرة القرعون بسبب عدم الحاجة اليهم والمبالغة في مخصصاتهم.