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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن :

كشفت مصادر مواكبة للملف الحكومي أنّ بري طلب بدوره من "حزب الله" وضع حد لـ"دلع" رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، موضحةً أنّ "رئيس المجلس طالب قيادة "حزب الله" بأن تمارس ضغطاً أكبر على باسيل لحثه على التعاون والإقلاع عن سياسة وضع العراقيل وابتداع العقبات تلو العقبات لإفشال المبادرة الحكومية".

وعلى هذا الأساس، كان بري قد استمهل الرئيس المكلف سعد الحريري قبل الإقدام على خطوة الاعتذار عن عدم التأليف ريثما يتضح مآل جهود "الفرصة الأخيرة" التي سيبذلها المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل في سبيل إقناع باسيل بضرورة المضي قدماً في عملية تدوير الزوايا الحادة للخروج بصيغة حكومية توافقية لتشكيلة "محدّثة" من 24 وزيراً يحملها الرئيس المكلف إلى قصر بعبدا لوضع اللمسات الأخيرة عليها مع رئيس الجمهورية تمهيداً لإصدار مراسيم تأليفها.