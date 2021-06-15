بري يصر على ربط الاعتذار بالتوافق مع الحريري على البديل

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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية :

حكومياً : مصادر متابعة، ذكرت ان بري طلب من الحريري التريث بالاعتذار، وأصر على ربط الاعتذار بالتوافق مع الحريري على البديل، الحاصل على غطاء الطائفة السنية، لئلا تتكرر تجربة حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال ... معتبرا ان الحل لا يمكن ان يكون بتسمية رئيس حكومة من جو 8 آذار، لا يحظى بالتوافق وبالغطاء السني الكامل، لأن هذا الأمر، لن يساعد في إخراج البلد من الأزمة، وربما هنا المقصود النائب فيصل كرامي نائب طرابلس، العميق الصلة بدمشق، ويبدو ان بري ارتاح كثيرا لموقف المجلس الشرعي الأعلى الرافض للاعتذار.