دليا داغر في ضروري نحكي عن السياسة والأمن الاجتماعي والاقتصاد وكل الأزمات المعيشية

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عن ذلك الأب الذي يدور على الصيدليات متسولاً علبة حليب لابنه فيما الحليب المدعوم مكدس في مستودعات المحتكرين، ضروري نحكي الليلة. عن طوابير الناس المتعبين على امتداد محطات البنزين، فيما مصرف لبنان "يتمأطع" بالسفن قبل أن يصرف لها الأموال، ضروري نحكي الليلة. عن أولئك الوزراء المتكاسلين في تصريف الأعمال رغم كل ما يحصل، ضروري نحكي الليلة. عن كيفية فتح ثغرات في جدران الحصار القائم، كتلك التي حصلت مع العراق فيما يخص المشتقات النفطية الأسبوع الماضي، ضروري نحكي الليلة. عن الانفراجات والعودة الخليجية إلى سوريا ودور شركات الهندسة والبناء في إعادة إعمار سوريا فيما ندفع نحن ثمن السلم والحرب، ضروري نحكي. عمن منعوا بناء المعامل لتأمين الكهرباء للناس حتى باتت تأتي بضعة دقائق يومياً، وها هم يتفاخرون اليوم ويزايدون ويتشاطرون،ضروري نحكي. عن ذلك الوجع، عن ذلك القلق الممعن قهراً بكل مريض يخشى من فقدان الدواء، ضروري نحكي. عن ذلك التشويه المتواصل لصورة الوطن بفيديوهات سخيفة فارغة معقدة مهينة تشوه سمعة البلد أكثر فأكثر، ضروري نحكي. عن كل هذه الخفة، على كل المستويات التي لا تزيد الهوة إلا فراغاً وعمقاً وخطورة، ضروري نحكي. عن هذا التفاوت الطبقي الرهيب الذي يتكرس ساعة بعد ساعة بين مجتمع لا يملك ثمن رغيف ومجتمع آخر يسمح له "الفريش دولار" بالاستمتاع برفاهية غير مسبوقة، ضروري نحكي. عن هذا التسلسل من الحصار فالفوضى السياسية فالمزيد من الحصار المالي وتصعيد الضغط النفسي لتحقيق الفوضى الأمنية والتدمير الكامل، ضروري نحكي.

عن سائق الأجرة، عمن ليس لديه مغترب ميسور، عن المرضى، عن أولادنا و(...) أحفادنا، عن الخوف، عن القلق، عن التصاعد المتواصل لسعر الصرف، عن مخططهم لجعلنا فنزويلا الشرق، عن بواخر النفط، عن الحقد والكراهية ضروري نحكي الليلة. وعن هذا الاصرار الرهيب على الاستئثار بالسلطة، وهذا الاستهزاء المطلق بالتوازنات السياسية والمناصفة، التي دفع ثمنها البلد حرباً أهلية، والدستور والأعراف والشراكة والاعتراف بحق الاعتراض أقله، ضروري نحكي.

عن هذا الرقص السياسيّ الاحتفاليّ فوق أنقاض البلد المدمر، ضروري نحكي الليلة. وعن حقنا بمساءلتهم عن سياساتهم وبفرض التدقيق عليهم وبمنعهم من مواصلة هذه السياسات، ضروري نحكي، كما عن هذا الانتقال المعيب من لعبة يشكل أو لا يشكل، إلى لعبة يعتذر أو لا يعتذر.

ضروري نحكي في السياسة والأمن الاجتماعي والاقتصاد وكل الأزمات المعيشية المتراكمة مع نائب الكورة في تكتل لبنان القوي جورج عطالله والباحث محمد شمس الدين والإعلامي سالم زهران.