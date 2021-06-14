لبنان - كورونا في ادنى مستوياته منذ أشهر!

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، "تسجيل 45 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 542649".



وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 43 إصابة بين المقيمين وحالتين اثنتين بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7801". وذكرت أنّ "عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 132، من بينها 77 حالة في العناية المركّزة، 20 منهم على أجهزة التنفس الإصطناعي"، لافتةً إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة أمس هو 10269 ".