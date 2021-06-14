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بري: هذا الحال سيؤدي الى خراب كبير!

14
JUNE
2021
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أكَّد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الامة تعيش مرحلة عزة ونخوة بعد ملحمة فلسطين الاخيرة، برغم بعض الاوجاع التي يعرفها هذا البد او ذاك، فيما أعرب عن انزعاجه الشديد من الاوضاع اللبنانية الراهنة.

 

واعرب الرئيس بري في حديث لـ”الميادين”، عن انزعاجه الشديد من الاوضاع الراهنة، واصفاً استمرار حال التردي بأنه سيؤدي الى خراب كبير لا تحمد عقباه.

 

وشدد على أن ان مبادرته في نسختها الثالثة للحل والخروج من المأزق السياسي والحكومي الحالي، تحظى بموافقة عربية واقليمية ودولية وغربية، بما فيها فرنسيا لكنه اعرب عن قلقه البالغ من أن تمسك البعض بشروط تعجيزية ستزيد في تعقيد الامور وليس انفراجها، مؤكداً أنه من موقعه كرئيس لمجلس النواب، حريص جداً على احترام الدستور وتطبيقه ولن يسمح باستهدافه او تجاوزه او خرقه تحت أي مسميات.

 

وقال بري: إ”نَّ من أهم انجازات ما حصل هو هذه الوحدة الشعبية الفلسطينة الشاملة، في داخل فلسطين كلها وفي خارجها”، مشيراً الى اعتزازه بما حققته المقاومة في غزة من صمود وثبات وانجازات كبرى.

 

واعتبر أن النصر الذي يجب الاهتمام به، كان نتيجة هذا التلاحم الجماهيري الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين ال48، مشددا على ان فلسطينيي ال48 أثبتوا صلابة ووعياً تاريخياً ونجحوا في تجميد الاحتلال من خلال اضرابهم الشامل الناجح وغير المسبوق منذ النكبة.

 

وراى ان التكامل والتنسيق اللذين حصلا بين مختلف فصائل المقاومة كلها في غزة وسائر الجغرافية الفلسطينية واياً كانت درجات هذا التنسيق، هو عنوان وحدة للعرب والمسلمين، في وجه خيارات الفتن الطائفية والمذهبية وهو بارقة أمل للامة.

 

وإنطلق بري مما حصل في غزة ليذكر بأن الوحدة الوطنية لاي بلد عربي في مواجهة اي استهداف خارجي، تشكل عامل صمود ونصر، مضيفاً: “هذا ما حصل معنا في لبنان خلال حرب تموز، حيث ساهمات وحدتنا الداخلية في مواجهة العدوان بقوة وبسالة”.

 

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