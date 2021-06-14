هل تعود الأمطار في الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تهطل أمطار خفيفة ليلا في القسم الشمالي من البلاد .

وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق شرق أوروبا والبحر الاسود يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي الى طقس ربيعي معتدل خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و30 درجة).



- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، وضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح وتهطل أمطار في شمال البلاد مصحوبة ببرق ورعد فترة بعد الظهر والمساء.

الثلثاء: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تهطل أمطار خفيفة ليلا في القسم الشمالي من البلاد.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح من حين لاخر وتهطل أمطار خفيفة خلال الفترة الصباحية شمالا.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا وبداية ارتفاع في درجات الحرارة كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 20 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.