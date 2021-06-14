عصابة سرقت أكثر من 10 سيارات... وهذا ما حصل!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لعمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة تحليل ومقاطعة المعلومات، تبيّن ظهور نشاط لعصابة نفّذت العديد من عمليات السّرقة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وآخرها كان بتاريخ 9-6-2021، حيث أقدم مجهولون على سرقة سيّارة رباعية الدّفع من نوع "جيب شيروكي"، من داخل مرآب للسيارات في محلّة وسط بيروت.



بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية أفراد العصابة، ومن بينهم:

- ع. ش. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)

- أ. ش. (من مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني)

- ر. ش. (من مواليد عام 1991، فلسطيني)



بتاريخ 2021-6-10، ومن خلال عمليات نوعية ومتزامنة، نفّذتها دوريات من الشّعبة، تمكّنت من توقيف الأول في محلّة وسط بيروت، والآخرَين في محلة طريق المطار.



ضُبِط بحوزة الموقوف الثاني مبلغ /2,400,000/ ليرة لبنانية.



بالتحقيق معهم، اعترفوا بانتمائهم الى عصابة سرقة سيارات، وأنّهم نفّذوا ما يفوق /10/ عملیات سرقة، ونقل سيارات مسروقة الى البقاع.



أودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورّطين.