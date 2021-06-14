عناوين الصحف ليوم الأثنين 14 حزيران 2021

الأخبار : سعدي يوسف: يتيم بغداد
الحريري يتريّث في الاعتذار… وبرّي «لن يُسلّم البلد لعون وباسيل»
القضاء العسكري «يُطبِّع» مع العملاء!
المقاومة تستعدّ لمواجهة استفزاز القدس
الديار : الوجه الآخر للبنان : الفساد يُحوّل لؤلؤة الشرق الى دولة فاشلة
ساعة الحقيقة دقّت... ما هو دور الجيش في المرحلة المُقبلة ؟
الرئيس الفرنسي يدرس آلية لضمان استمرار الخدمات العامة
نداء الوطن : باسيل "يتمرجل" على الناس... وعون "لا يترجّل كي لا يتبهدل"
مهلة نصرالله "المفتوحة" سقطت:
"يا أبيض يا أسود"!
اللواء : «الإنهيار» على طاولة بايدن - ماكرون.. وسحب الإعتذار من التداول!
الكنيسة الأرثوذكسية تنتفض.. وبكركي لحركة اعتراضية .. وباسيل يتوعد
البناء : نهاية الدور الإقليميّ للكيان والانتقال إلى خلف الجدران… وبلينكن يرحّب بحكومة بدون نتنياهو / اجتماع دار الفتوى وسجال باسيل – خليل يعقّدان المشهد الحكوميّ المعقّد… وبرّي يمدّد المهل / الدولار يقفز فوق الـ 15000 ومنصة سلامة على الورق… وشكوى الحليب والدواء تتصاعد /
النهار : لبنان إلى "عهد" الإدارة الدولية للانهيار؟
الجمهورية : بري : أقنوعني ببديل للحريري
l'orient le jour : Priorités, défis et grandes inconnues : ce qui attend le nouveau gouvernement israélien
the daily star : Hariri set to step down over govt obstruction