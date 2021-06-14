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عناوين الصحف ليوم الأثنين 14 حزيران 2021

14
JUNE
2021
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 الأخبار : سعدي يوسف: يتيم بغداد

الحريري يتريّث في الاعتذار… وبرّي «لن يُسلّم البلد لعون وباسيل»

القضاء العسكري «يُطبِّع» مع العملاء!

المقاومة تستعدّ لمواجهة استفزاز القدس

 

 

 

 

الديار : الوجه الآخر للبنان : الفساد يُحوّل لؤلؤة الشرق الى دولة فاشلة
ساعة الحقيقة دقّت... ما هو دور الجيش في المرحلة المُقبلة ؟
الرئيس الفرنسي يدرس آلية لضمان استمرار الخدمات العامة

 

 

 

نداء الوطن : باسيل "يتمرجل" على الناس... وعون "لا يترجّل كي لا يتبهدل"
مهلة نصرالله "المفتوحة" سقطت:
"يا أبيض يا أسود"!

 

 

 

اللواء : «الإنهيار» على طاولة بايدن - ماكرون.. وسحب الإعتذار من التداول!
الكنيسة الأرثوذكسية تنتفض.. وبكركي لحركة اعتراضية .. وباسيل يتوعد

 

 

 

البناء : نهاية الدور الإقليميّ للكيان والانتقال إلى خلف الجدران… وبلينكن يرحّب بحكومة بدون نتنياهو / اجتماع دار الفتوى وسجال باسيل – خليل يعقّدان المشهد الحكوميّ المعقّد… وبرّي يمدّد المهل / الدولار يقفز فوق الـ 15000 ومنصة سلامة على الورق… وشكوى الحليب والدواء تتصاعد /

 

 

 


النهار : لبنان إلى "عهد" الإدارة الدولية للانهيار؟

 

 

 



الجمهورية : بري : أقنوعني ببديل للحريري

 

 



l'orient le jour : Priorités, défis et grandes inconnues : ce qui attend le nouveau gouvernement israélien

 

 

 


the daily star : Hariri set to step down over govt obstruction

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