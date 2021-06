عناوين الصحف ليوم الأثنين 14 حزيران 2021

A + A -

الأخبار : سعدي يوسف: يتيم بغداد

الحريري يتريّث في الاعتذار… وبرّي «لن يُسلّم البلد لعون وباسيل»



القضاء العسكري «يُطبِّع» مع العملاء!



المقاومة تستعدّ لمواجهة استفزاز القدس

الديار : الوجه الآخر للبنان : الفساد يُحوّل لؤلؤة الشرق الى دولة فاشلة

ساعة الحقيقة دقّت... ما هو دور الجيش في المرحلة المُقبلة ؟

الرئيس الفرنسي يدرس آلية لضمان استمرار الخدمات العامة

نداء الوطن : باسيل "يتمرجل" على الناس... وعون "لا يترجّل كي لا يتبهدل"

مهلة نصرالله "المفتوحة" سقطت:

"يا أبيض يا أسود"!

اللواء : «الإنهيار» على طاولة بايدن - ماكرون.. وسحب الإعتذار من التداول!

الكنيسة الأرثوذكسية تنتفض.. وبكركي لحركة اعتراضية .. وباسيل يتوعد

البناء : نهاية الدور الإقليميّ للكيان والانتقال إلى خلف الجدران… وبلينكن يرحّب بحكومة بدون نتنياهو / اجتماع دار الفتوى وسجال باسيل – خليل يعقّدان المشهد الحكوميّ المعقّد… وبرّي يمدّد المهل / الدولار يقفز فوق الـ 15000 ومنصة سلامة على الورق… وشكوى الحليب والدواء تتصاعد /



النهار : لبنان إلى "عهد" الإدارة الدولية للانهيار؟





الجمهورية : بري : أقنوعني ببديل للحريري





l'orient le jour : Priorités, défis et grandes inconnues : ce qui attend le nouveau gouvernement israélien



the daily star : Hariri set to step down over govt obstruction