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أسرار الصحف ليوم الأثنين 14 حزيران 2021

14
JUNE
2021
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 البناء : خفايا وكواليس

كواليس

اعتبر دبلوماسي مخضرم أن نهاية عهد بنيامين نتنياهو في قيادة كيان الاحتلال تعلن نهاية مرحلة الاستقلال وانتقال الكيان الى عهد الوصاية الأميركيّة بعدما فشل نتنياهو بتثبيت معادلة الردع في حرب سيف القدس، وبذلك سقط آخر هامش للمناورة الذي كان يمتلكه الكيان كحليف لواشنطن.

 

خفايا

قال مصدر سياسي على صلة بالملف الحكومي إنه بعد الاجتماع الذي عُقد في دار الفتوى وحضره المجلس الشرعي وخطباء الجمعة تكرّس عرف جديد يقدّم بموجبه الرئيس المكلف تقريره للمجلس الطائفيّ بدلاً من مجلس النواب. وينال ثقتهم قبل التقدّم بحكومته لنيل الثقة النيابية وبذلك صارت شروط أي تكليف برئاسة الحكومة مقيّدة بنيل هذه الثقة.

 

 


نداء الوطن : خفايا

إرتابت أوساط القطاع الصحي من استثناء وزير الصحة في مداهماته المستودع الرئيس التابع لنقيب الصيادلة، والذي يُقال إنه يمتنع عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال من بداية الأزمة.

 

أخفى التفتيش المركزي تقارير وردته حول مخالفات إدارية ومالية في ملفات الدعم المتعلقة بالمواد الغذائية والمدخلات الزراعية والأعلاف.

 

 

 

اللواء : أسرار

همس
يعتبر رئيس حكومة سابق أن بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى قطع الطريق على إمكانية تكليف أية شخأصية جديدة لتأليف الحكومة في حال أقدم الرئيس الحريري على الاعتذار!


لغز
رغم احتدام أزمات المحروقات والأدوية والمعدات الطبية، ما زالت عمليات التهريب ناشطة على أكثر من معبر حدودي، فضلاً عن الشحنات الجوية إلى بلدان أفريقية!

 

 

الجمهورية : أسرار

لن يدخل دولار واحد...

أكد نائب من فريق السلطة أنّه إذا أُلّفت حكومة كحكومة دياب في حال اعتذر الحريري لن يدخل دولار واحد إلى البلد.

 

عملية تقويم للعلاقة

مرجع كبير بدأ بإجراء عملية تقويم للعلاقة مع حزب حليف في ضوء التطورات الأخيرة المتصلة بتشكيل الحكومة.

 

تعطيل تأليف حكومة إنقاذية

يُحمِّل مسؤول كبير حزباً مثيراً للجدل بأنه يختبىء خلف فريق حليف له في تعطيل تأليف حكومة إنقاذية.

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