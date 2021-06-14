أسرار الصحف ليوم الأثنين 14 حزيران 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

اعتبر دبلوماسي مخضرم أن نهاية عهد بنيامين نتنياهو في قيادة كيان الاحتلال تعلن نهاية مرحلة الاستقلال وانتقال الكيان الى عهد الوصاية الأميركيّة بعدما فشل نتنياهو بتثبيت معادلة الردع في حرب سيف القدس، وبذلك سقط آخر هامش للمناورة الذي كان يمتلكه الكيان كحليف لواشنطن.

خفايا

قال مصدر سياسي على صلة بالملف الحكومي إنه بعد الاجتماع الذي عُقد في دار الفتوى وحضره المجلس الشرعي وخطباء الجمعة تكرّس عرف جديد يقدّم بموجبه الرئيس المكلف تقريره للمجلس الطائفيّ بدلاً من مجلس النواب. وينال ثقتهم قبل التقدّم بحكومته لنيل الثقة النيابية وبذلك صارت شروط أي تكليف برئاسة الحكومة مقيّدة بنيل هذه الثقة.



نداء الوطن : خفايا

إرتابت أوساط القطاع الصحي من استثناء وزير الصحة في مداهماته المستودع الرئيس التابع لنقيب الصيادلة، والذي يُقال إنه يمتنع عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال من بداية الأزمة.

أخفى التفتيش المركزي تقارير وردته حول مخالفات إدارية ومالية في ملفات الدعم المتعلقة بالمواد الغذائية والمدخلات الزراعية والأعلاف.

اللواء : أسرار

همس

يعتبر رئيس حكومة سابق أن بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى قطع الطريق على إمكانية تكليف أية شخأصية جديدة لتأليف الحكومة في حال أقدم الرئيس الحريري على الاعتذار!



لغز

رغم احتدام أزمات المحروقات والأدوية والمعدات الطبية، ما زالت عمليات التهريب ناشطة على أكثر من معبر حدودي، فضلاً عن الشحنات الجوية إلى بلدان أفريقية!