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نداء الوطن : الحريري أدار محركات "الاعتذار" : ليحسم "الحزب" خياره "يا أسود يا أبيض"

14
JUNE
2021
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن :

 رفض الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة تقييد عملية تأليف الحكومة بسقف زمني محدد وتشديده على وجوب ابقاء المهلة "مفتوحة" أمام محاولة إنجاح مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، غير أنّ كلام نصرالله هذا، بحسب أوساط مواكبة للملف الحكومي، أدى إلى "رد فعل عكسي" لدى كل من عين التينة وبيت الوسط، سرعان ما أسفر عن إسقاط مناورة "المهل المفتوحة"، تحت وطأة مسارعة بري إلى شنّ هجمة سياسية وإعلامية مرتدّة ضد العهد، وإدارة الرئيس المكلف سعد الحريري محركات "الاعتذار" فارضاً بذلك مهلة زمنية محددة لا تتجاوز أيام هذا الأسبوع ليحسم "حزب الله" خياره "يا أسود يا أبيض" من عملية التأليف.

 

وعلى هذا الأساس، رأت المصادر أنّ الأسبوع الجاري سيكون بمثابة "المحطة المفصلية" لمبادرة بري ولتكليف الحريري على حدّ سواء، لا سيما وأنّ "خيط الاعتذار بات مرتبطاً عضوياً بانتهاء هذه المبادرة وإعلان فشلها"، موضحةً أنّ "الرئيس المكلف يبدو في مجالسه مقتنعاً بعدم جدوى الرهان على إحداث أي تغيير ... ومن هذا المنطلق كثف مشاوراته مع المجلس الشرعي الأعلى ورؤساء الحكومات السابقين لوضعهم في أجواء خياراته ورسم معالم خطواته اللاحقة.

نداء الوطن
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