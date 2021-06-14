الديار : "المستقبل" : الحريري كان في صدد اعلان قرار الاعتذار .. "أمل" : بري دخل على خط ثني الحريري ...

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بعض ما جاء في مقال علي ضاحي في الديار :

اوساط قيادية بارزة في «تيار المستقبل»: الحريري ابلغ المكتب السياسي ونواب الكتلة بأنه في صدد اعلان قرار الاعتذار بين السبت من دار الفتوى او الثلاثاء بعد اجتماع «كتلة المستقبل»، بعدما وصل الى طريق مسدود، وان كلفة الاعتذار اقل بكثير من كلفة الاستمرار في "مغامرة انتحارية مع العهد والرئيس العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل".

وفي حين لجأ الحريري الى دار الفتوى والرؤساء السابقين للحكومة لتغطية قراره بالاستمرار او بالاعتذار، وتأكيد تكليفه، وانه المرشح الاول والاخير سنياً حتى الساعة، تؤكد اوساط بارزة في «الثنائي الشيعي» ان ح-زب الله لم يتبلغ رسمياً من الحريري نيته الاعتذار، رغم ان اجواء «حركة امل» تؤكد ان بري دخل على خط ثني الحريري، عن الاعتذار، وان الاخير قد طوى هذه الصفحة لساعات ولايام وربما نهائياً!