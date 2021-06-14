«أطروحتي بـ 180 ثانية»: رانيا قصير تفوز بالنسخة اللبنانية

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الأنباء الكويتية : جويل رياشي-

بـ 180 ثانية فقط أي ثلاث دقائق، خرج 13 طالبا وطالبة دكتوراه من برجهم العاجي المعرفي وشرنقة بحوثهم وتدويناتهم لخوض تحدي مسابقة علمية نظمتها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، بالتعاون مع المرصد الوطني للمرأة في الأبحاث «دوركن»، هي النسخة الرابعة من «أطروحتي بـ 180 ثانية». المسابقة وضعتهم أمام حتمية عرض اطروحاتهم بلغة واضحة ومقتضبة ومقنعة واحيانا فكاهية لجذب الجمهور العريض من غير المتخصصين.

وشارك في المسابقة طلاب دكتوراه فرنكفونيون من جامعات لبنانية مختلفة تم اختيارهم من بين اكثر من عشرين مرشحا من مجالات اختصاص علمية وأدبية متنوعة (طب أسنان، علاج نطقي، صحافة، هندسة معمارية، علوم دينية...). وقد عرضوا مشاريع البحث التي أعدوها بغية نيل شهادة الدكتوراه باللغة الفرنسية في غضون ثلاث دقائق فقط أمام جمهور (قليل) غير متخصص من أجل تسليط الضوء على مشاريعهم العلمية ونشر المعارف بين أكبر عدد ممكن من الأشخاص ضمن وقت محدود وبأسلوب بسيط وجذاب.

وضمت لجنة الحكم المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط جان نويل باليو، ومديرة برنامج منح الدكتوراه في المجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين، ونائب رئيس الجامعة الأنطونية روني درزي، والصحافية في «لوريان لو جور» سوزان بعقليني.

وكانت لجامعة القديس يوسف حصة الاسد من الاوائل: فقد فازت طالبة الدكتوراه في جامعة القديس يوسف رانيا قصير بالمرتبة الأولى، في حين احتلت طالبة الدكتوراه في جامعة الروح القدس- الكسليك ساندرا شدياق المرتبة الثانية. أما طالبة الدكتوراه في جامعة القديس يوسف مارغوريت الأسمر بو عون فحصلت على المرتبة الثالثة.

وتجدر الإشارة الى أن الفائزة قصير ستحصل على دعم الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، لتمثيل لبنان في المباراة الدولية النهائية التي ستجري في شهر أيلول في باريس.

ويذكر ان مسابقة «أطروحتي بـ180 ثانية» مستوحاة من المسابقة الأسترالية Three minutes thesis وقد أطلقتها الجمعية الفرنكوفونية للمعرفة (ACFAS) في كيبيك في العام 2012.

تضع هذه المسابقة طلاب الدكتوراه الفرنكوفونيين أمام تحد يقضي بتقديم موضوع سنوات البحث التي قاموا بها في غضون ثلاث دقائق. ويكمن الهدف من ذلك في إخضاع طلاب الدكتوراه إلى تجربة أولى للتحدث أمام جمهور ودعوتهم إلى التطرق إلى موضوع علمي بلغة مبسطة يفهمها غير الاختصاصيين.