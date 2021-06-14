الأنباء الكويتية : ... حالة من الفوضى الأمنية فور اعتذار الحريري

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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية :

ثمة من يطرح اسم نائب طرابلس فيصل كرامي لتشكيل حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات النيابية المقبلة.

وقد أبدى كرامي استعداده لهذه المهمة وزار بعبدا، وبكركي مقدمة لما بعده، وتتحدث المصادر المتابعة، عن مساع من جانب فريق الممانعة لإعادة ترتيب البيت السني، لمواكبة اي تغييرات على مستوى المنطقة، عبر فصل الشمال السني عن بيروت والجبل والبقاع والجنوب، وهذا ما سرع في انفتاح الحريري على نواب اللقاء التشاوري السني، وخصوصا النائب الشمالي جهاد الصمد، مع السعي لتعزيز قواعد المستقبل في طرابلس والمنية وعكار.

على ان اصحاب هذا المشروع واثقون من ان لبنان لن يكون بمعزل عما يجري حوله، وان البلد ذاهب الى التغيير في آلية الحكم والنظام السياسي، وحل الأزمة اللبنانية لن يبصر النور قبل التوافق الاميركي - الايراني.

ويتوقع اصحاب المشروع حالة من الفوضى الأمنية فور اعتذار الحريري، وانهم يعملون لإبقاء الوضع تحت السيطرة.