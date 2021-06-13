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أبو شقرا: غدا ستوزع المحروقات

13
JUNE
2021
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طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” الى انه “ابتداء من الغد سيتم توزيع المحروقات على كل المحطات”، مشيرا الى أن موزعي المحروقات سيعقدون غدا اجتماعا للبحث في الحلول المطروحة لازمة المحروقات، مبديا تفاؤله بأن “الحل بات قريبا”، متمنيا “الا يكون هذا الحل موقتا”.

 

وقال: “على الدولة أن تحسم أمرها برفع الدعم أو ترشيده”، معتبرا أنهم “لم يعد باستطاعتهم كأصحاب محطات وموزعين تحمل هذه الازمة أكثر من ذلك”.

 

وطلب أبو شقرا من المواطنين “الهدوء وعدم الانفعال على محطات البزين، لان المشكلة في قلة توزيع المحروقات”، مشيرا الى أنهم كموزعين وكمحطات “مع مصلحة المواطن”، متمنيا أن “تحل أزمة البنزين نهائيا في أقرب وقت”، مؤكدا أنهم “سيطبقون أي قرار تأخذه الحكومة، وهمنا الاول والاخير أن تكون البضائع متوافرة كي نلبي حاجة السوق”.

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