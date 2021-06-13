المكتب الاعلامي للنائب جبران باسيل ينفي خبراً كاذباً بثّه أحد المواقع الالكترونية

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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل البيان الآتي:

بثّ موقع "النشرة" خبرا كاذبا عن تحويل النائب باسيل أموالا الى الخارج جرى تجميدها.

نتحدى الجهة التي تقف وراء هذا الخبر الكاذب أن تقدم دليلا واحدا يثبت ما ذهبت اليه، مع إدراكنا الكامل بأن عدم صحة الخبر يكمن تحديدا في العقوبات الأميركية المفروضة عليه والتي لم تسفر عن كشف قرش واحد عائد له في الخارج. كذلك لا ننسى ان باسيل هو وحده من بين المسؤولين الذي كشف كل حساباته في الداخل والخارج في خطوة غير مسبوقة لبنانيا. حبذا لو يتم الاقتداء بهذا النهج بدل رمي التهم جزافا للتغطية على فساد من هنا وتحويل ودائع الناس من هناك.