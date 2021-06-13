عناوين الصحف ليوم الأحد 13 حزيران 2021

A+
A-
النهار : الاعتذار جدّي... وكل الخيارات مفتوحة
الأنباء الكويتية : «الشرعي الأعلى» يرفض المساس بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء .. و الأزمة الحكومية من مهلة أسبوع إلى آخر
الحريري من دار الفتوى: الاعتذار وارد عندما تتطلبه المصلحة العليا
الديار : الحريري يلجأ الى الاصطفاف المذهبي ويتهم عون بعرقلته... وبعبدا: لن نقبل بالمثالثة
«صندوق النقد» للمجلس النيابي: لا تجزئوا خطة «التعافي الاقتصادي» والاصلاح ليس «عالقطعة»
«ماراتون فايزر» لاقى اقبالاً كثيفاً: أكثر من 19 ألف متلق في اليوم الأول
الشرق الأوسط : الحريري يتحدث عن «تكامله» مع بري
قال لـ«الشرق الأوسط»: متمسك بمبادرة ماكرون... وكل الخيارات الحكومية مطروحة على الطاولة