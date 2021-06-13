عناوين الصحف ليوم الأحد 13 حزيران 2021

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النهار : الاعتذار جدّي... وكل الخيارات مفتوحة

الأنباء الكويتية : «الشرعي الأعلى» يرفض المساس بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء .. و الأزمة الحكومية من مهلة أسبوع إلى آخر

الحريري من دار الفتوى: الاعتذار وارد عندما تتطلبه المصلحة العليا





الديار : الحريري يلجأ الى الاصطفاف المذهبي ويتهم عون بعرقلته... وبعبدا: لن نقبل بالمثالثة

«صندوق النقد» للمجلس النيابي: لا تجزئوا خطة «التعافي الاقتصادي» والاصلاح ليس «عالقطعة»

«ماراتون فايزر» لاقى اقبالاً كثيفاً: أكثر من 19 ألف متلق في اليوم الأول



الشرق الأوسط : الحريري يتحدث عن «تكامله» مع بري

قال لـ«الشرق الأوسط»: متمسك بمبادرة ماكرون... وكل الخيارات الحكومية مطروحة على الطاولة