تقارير مصرية تحذر من مرحلة امنية صعبة سيعيشها لبنان قد تتطور الى فوضى عارمة

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بعض ما جاء في مقال صونيا رزق في الديار : بالتزامن مع الانهيارات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يعيشها لبنان واللبنانيون، وإقفال كل الطرق المؤيدة الى التشكيلة الحكومية، مع ما يرافقها من تداعيات على البلد، عادت التقارير الامنية التي تحذر من مرحلة صعبة مرتقبة في لبنان، على بعد اسابيع قليلة معدودة، وهذه التقارير الخارجية معالمها مصرية، تتلاقى مع مخاوف داخلية من حدوث شيء ما هو قيد التحضير قد يحدث تغيّيراً، لذا تنتشر المخاوف من بلبلة وتحرّكات في الشارع، تحمل الطابعين الطائفي والمذهبي، لإحداث تصعيد قد يتطوّر الى ما هو اكبر من ذلك، أي فوضى عارمة على وقع إشتعال الشارع بالتظاهرات والاعتصامات، وقيام بعض الاحزاب الفاعلة بإحياء "ثورة 17 تشرين"، لكن على مستوى صاخب لانّ الاوضاع المعيشية لم تعد تحتمل، من دون ان تستبعد حدوث عمليات سرقة ونهب، بسبب العوز بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي يحلّق من دون أي سقف، وبغياب مَن يلجم صعوده.