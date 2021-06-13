"المجلس الإسلامي الأعلى" : بري قد يكون الداعم الوحيد للحريري

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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية :

استبق المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى تطرق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى إمكانية الاعتذار عن تشكيل الحكومة، في الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة المفتي الشيخ عبداللطيف دريان وحضور الحريري شخصيا أمس، بإعلانه الرفض المطلق للاعتذار الذي هو في الحالة السياسية الراهنة التي يتخبط بها البلد بمنزلة انتصار "للفريق المعطل"، على حد تعبيرهم.

المجتمعون في دار الفتوى خرجوا بانطباعات تشي بخطورة الوضع في حال استمر البلد بلا حكومة خصوصا على صعيد الدولار، الذي لن تكون له حدود كما يبدو، كما لا استقالة من مجلس النواب، وبالتالي لا انتخابات قبل تشكيل الحكومة، بل ذهاب إلى المؤتمر التأسيسي، الذي ثمة من يسعى إليه.

ولاحظ المجتمعون، وفق المصادر المتابعة لـ «الأنباء»، أن حكومة تصريف الأعمال لا تعمل، وانه مهما كانت الحكومة الجديدة تبقى افضل على صعيد تسيير الحياة اليومية للمواطنين الذين يتعرضون لشتى أنواع الإذلال في سعيهم اليومي للغذاء والدواء والمحروقات فضلا عن المستلزمات الطبية، التي تسيطر عليها مافيا، تضاهي بالسوء مافيا الدواء والمحروقات ... ولاحظوا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يكون الداعم الوحيد للحريري، مؤكدين على أن مبادرته مستمرة ويتعين دعمها بإخلاص.