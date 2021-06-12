الصحة خفضت الفئة المستهدفة باللقاح غدا إلى 53 عاما بدلا من 55

A + A -

أصدرت وزارة الصحة العامة بيانا أعلنت فيه "أنه بعد تمنيع العدد الأكبر من الفئة المستهدفة خلال اليوم الأول من ماراتون فايزر، ونزولا عند طلب المواطنين في تخفيض الفئات العمرية، وفي ظل توفر عدد لقاحات فايزر إضافية، قررت الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للقاح، تخفيض عمر الفئة المستهدفة للمشاركة في الجزء الثاني من ماراتون فايزر يوم غد الأحد بحيث تصبح من ثلاثة وخمسين عاما وما فوق، أي مواليد 1968 وما دون، مع تأكيد استقبال مجمل الفئة العمرية المحددة سابقا أي خمسة وخمسين عاما وما فوق وذوي الحاجات الخاصة".