صدور التقرير اليومي لمستشفى الحريري وهذا ما جاء فيه

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أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد بوجود 5 حالات حرجة ولا وفيات لديه اليوم.

وجاء في التقرير:

- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:726Pfizer Marathon

- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 222 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 11.

- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1191 حالة شفاء.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5.

- حالات وفاة: 0