إجتماع طارىء في وزارة الدفاع الوطني للمعنیین في القطاع الصحي في لبنان

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عقدت نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیرة الدفاع ووزیرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصریف الأعمال زينة عكر، إجتماعاً طارئاً في وزارة الدفاع الوطني للمعنیین في القطاع الصحي في لبنان في ظل الإنھیار الحاصل حیث جرى البحث في الواقع الصحي المتردي بعد أن دخلت البلاد في المحظور وفي مرحلة خطیرة جداً من الناحیة الإنسانیة.

الإجتماع ضم ممثل وزیر الصحة الدكتور جھاد مكوك، وممثلة مصرف لبنان السیدة

رحاب سلامة، ومدیر عام الضمان الإجتماعي السید محمد كركي، ونقیب

المستشفیات سلیمان ھارون، ونقیبة مستوردي المستلزمات الطبیة السیدة سلمى

عاصي یرافقھا عضو النقابة السید خالد ھدلا، ونقیبة أصحاب المختبرات الطبیة

السیدة میرنا جرمانوس، ورئیس تعاونیة موظفي الدولة السید یحي خمیس، وممثلة

صندوق تعاضد موظفي وأساتذة الجامعة اللبنانیة السیدة منى عبود، وشارك في

الإجتماع ممثلین عن الجیش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن

الدولة.

الوزیرة عكر حذرت من الوضع الصحي القائم وتوجھت للحضور بكلمة قالت فیھا:

نقف الیوم وجھاً لوجه أمام إنھیار ھذا القطاع حیث أصبحت الرعایة الطبیة في خطر

وبتنا أمام إنكشاف صحي بعد أن كان لبنان مستشفى الشرق.

وقد بتنا لا نعلم على من نضع اللوم في ظل الشلل الحاصل، وتلكؤ بعض المستشفیات

الخاصة عن إستقبال المرضى من المواطنین ومن معظم الفئات لا سیما المشمولین

بالطبابة العسكریة من مرضى الجیش والأجھزة الأمنیة، وإعلانھا عبر وسائل

الإعلام عن عدم إجراء بعض العملیات الجراحیة، وعدم إستقبال مرضى غسیل

الكلى، حیث یعرضون أرواح المواطنین للخطر، في ظل النقص الحاد في الطواقم الطبیة

والتمریضیة بسبب الھجرة ووباء كورونا، فیما یطالب بعض الأطباء

المواطنین بدفع مبالغ طائلة لقاء إجراء العملیات الجراحیة.

أما المختبرات فقد أعلنت عن عدم قدرتھا على إجراء الفحوصات الطبیة. وبحسب

ما كشف وزیر الصحة حمد حسن خلال مداھماتھ المتكررة للمستودعات، ان بعض

مستوردي الأدویة والمستلزمات الطبیة یخبئون الدواء وحلیب الأطفال، ویعتبرون

ان ذلك مسؤولیة الدولة ولا تقع على عاتقھم. نسألكم: أین ھو التعاون؟ وأین ھي

المسؤولیة والضمیر الإنساني؟ وأنتم تقفون متفرجین على وجع الناس وتخبئون

الأدویة والمستلزمات الطبیة وغیرھا، تبیعونھا للمستشفیات والمواطنین بأسعار

خیالیة وبعشرة أضعاف وبالدولار الأمیركي.

أین ضمیر الجمیع ولبنان یعیش أزمة إقتصادیة ومالیة لم یشھدھا من قبل، وأنتم

لستم مستعدون للتضحیة وتتقاذفون المسؤولیات مع بعضكم البعض ومع مصرف

لبنان، فیما نطالب المجتمع الدولي لمساعدتنا ونحن لا نرید مساعدة أنفسنا.

من ھنا نطلق ھذه الصرخة بأن ما یحصل جریمة ضد الإنسانیة، و نحذر من أنه من

ممنوع أن نرى مریضا یطلب المساعدة ویقف أمام مستشفى ولا تستقبله، یطلب

دواء ولا یمكنه الحصول علیه. وعلینا جمیعا إستنباط الحلول والتواضع والتضحیة

لحمایة وطننا ومواطنینا في ظل الظروف الصعبة التي یمر بھا لبنان وإنھیار العملة

وتصاعد سعر الصرف.

وخلال الإجتماع جرى البحث في أوضاع المستشفیات والمختبرات والأدویة

والمستلزمات الطبیة والجھات الضامنة، والمشكلات التي تعترض إستكمال العمل

فیھا في ظل إرتفاع سعرالصرف بالدولار مقابل اللیرة اللبنانیة ودعم مصرف لبنان

وتقاذف المسؤولیات بین الجمیع.

المجتمعون طرحوا واقع الوضع الصحي في البلاد، وأبرز الأمور التي تھدد سلامة

المواطنین و تعرض صحتھم للخطر، إضافة الى ضرورة إیجاد الحلول السریعة

والجذریة من أجل الإستمرار.

أما أبرز المعوقات التي طرحت فھي:

• عدم إدخال المرضى بشكل طارىء الى المستشفیات

• عدم إستقبال مرضى الجیش والأج ھزة الأمنیة في المستشفیات

• عدم إ ستقبال مرضى غسیل الكلى

• نقص حاد في المواد و المستلزمات الطبیة والمغروسات

• تأجیل العملیات الجراحیة الطارئة

• وقف الفحوصات في المختبرات

• مشكلة دعم المواد الطبیة من قبل مصرف لبنان

• الجھات الضامنة ودفع المستحقات ومسألة التعرفات

• النقص الحاد في الكادر الطبي والتمریضي



وخلص الإجتماع الى توجیه الشكر للأطباء والممرضین الذین لا یزالون یكافحون

في المستشفیات ویقومون بواجباتھم الطبیة والإنسانیة، إضافة الى شكر شركات

المستلزمات الطبیة والأدویة التي لا تزال ملتزمة حتى الآن بتعرفة 85% المدعومة

من مصرف لبنان مقابل 15% الغیر مدعومة، كما توجه المجتمعون بنداء إنساني

الى الشركات الأخرى التي لا تلتزم للوقوف الى جانب الوطن والمواطنین من أجل

إنقاذ لبنان من محنته.

ودعا المجتمعون الى ضرورة متابعة وتنفیذ جملة التوصیات التي جرى الإتفاق

علیھا وھي:

1 .إدخال جمیع المرضى الى المستشفیات وعدم تركھم أمام أبوابھا من دون

إستشفاء.

2 .عقد إجتماعات متتالیة وعلى مدى ثلاثة أیام بدءا ً من نھار الإثنین المقبل في

مبنى الضمان الإجتماعي لكل الجھات الضامنة الحكومیة والأجھزة

العسكریة والأمنیة للخروج بحلول جذریة وأبرزھا:

• دراسة اقتراح تعدیل التعرفات الإستشفائیة والطبیة للأطباء والمستشفیات

• دراسة اقتراح تعدیل لوائح المستلزمات الطبیة لا سیما المغروسات

• دراسة التعدیل الذي س یشمل التعرفات الجدیدة وكیفیة تأمین التمویل اللازم

لتغطیة الزیادات التي ستتم الموافقة علیھا.

• رفع نتائج الإجتماعات الى نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیرة الدفاع

ووزیرة الخارجیة والمغتربین بالوكالة في حكومة تصریف الأعمال زینة

عكر للقیام بالجھود اللازمة مع المعنیین.