لأول مرة ... انتخابات قضائية لمكافحة الفساد

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بناءً على الدعوة التي وجّهها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، التأمت ظهر اليوم في قاعة الخطى الضائعة، في قصر عدل بيروت، الهيئة الناخبة المؤلفة من القضاة الأصيلين في كل من القضاء العدلي والإداري والمالي، لانتخاب قاضيين متقاعدين في منصب الشرف في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وقد خاض قضاة لبنان هذه التجربة لأول مرة في تاريخ القضاء اللبناني، اذ بلغ عدد المرشحين خمسة قضاة كما بلغ عدد المقترعين 324 قاضياً.

ترأس جلسة الانتخاب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بحضور رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، وتولى مهمّة مقرّر الجلسة، القاضي الأصغر سناً تدي سلامه.



جرى الشروع في العملية الانتخابية بعد التأكّد من اكتمال النصاب القانوني البالغ /293/ قاضياً من أصل العدد الإجمالي للناخبين وهو /583/ قاضياً.

وبنتيجة فرز الأصوات، أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود فوز كلّ من القاضيين المتقاعدين في منصب الشرف كلود كرم وتريز علاوي بعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.