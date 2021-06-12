خاص - ماذا ستفعل غادة عون؟

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علم موقعنا عن توجه المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الى التقدم بمذكرة ربط نزاع من وزيرة العدل، تطلب فيها وبالاستناد الى الموجب الملقى على عاتق وزير العدل سندا للمادة الأولى من قانون تنظيم الوزارة بالاهتمام بشؤون القضاة والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة بالزام مدعي عام التمييز بالرجوع عن التعميم الذي أصدره بتاريخ 15/4/2021 والذي جرد فيه مدعي عام جبل لبنان من صلاحياته ومنع الاجهزة الأمنية من مخابرته بما يخالف القوانين ويجرد مرسوم التشكيلات من مفعوله لهذه الجهة... لا سيما نتيجة مخالفة المادة ١٢ ا.م.ج والمادة ٩٠ من قانون تنظيم القضاء العدلي.



كما ستطلب المدعية العامة من الوزيرة توجيه كتاب الى المحامين العامين في جبل لبنان لحثهم على الالتزام بقرارات توزيع الاعمال الصادرة عن مدعي عام جبل لبنان سندا للمادة ١٢ المنوه عنها واحالة مدعي عام التمييز على التفتيش القضائي في حال رفض الرجوع عن التعميم المشار اليه.