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المكتب الإعلامي للنائب درغام يستغرب زج اسمه في موضوع التهريب!

12
JUNE
2021
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يهم المكتب الاعلامي لعضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام أن يوضح ردا على ما يتم تناقله من أخبار على بعض المواقع والتي عمدت عن قصد إلى زج اسمه في موضوع التهريب وتخزين المحروقات لغايات دنيئة تشبه أصحابها، أن يؤكد نفيه بشكل قاطع كل ما ورد في هذا السياق، والكلام المنسوب إلى مصادر عن تمسكه بدعم وتغطية رموز التهريب، ليس سوى هلوسات في عقول أصحابها".

وشدد البيان على "أن هذا الكلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا ولا يمت للحقيقة بصلة".
وأضاف: "إن درغام لا يتدخل لا في موضوع التهريب ولا غيره من الأعمال المشبوهة التي لها أصحابها وهم معروفون للقاصي والداني في عكار وكل لبنان، أما الحملة التي تهدف إلى التشهير بسمعته فهي مرتدة على أصحابها".
وشدد البيان: "على أن درغام يترك الأمر للقضاء والقوى الأمنية المطالبة بالتشدد والمحاسبة واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين والمحتكرين".

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