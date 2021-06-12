قوى الأمن: توقيف عصابة تروج دولارات مزيفة بطريقة احتيالية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “بتاريخ 6-5-2021، أقدم مجهولون على تنفيذ عملية احتيالية بحق إحدى الشركات التجارية، من خلال شراء أدوات كهربائية، واستلامها في محل تم استئجاره في مدينة صيدالهذه الغاية.

في اليوم نفسه لتنفيذهم العملية، وقبل أن يتم توقيع عقد إيجار المحل، وذلك بهدف عدم كشف هوياتهم، ودفعوا ثمن البضاعة أوراقا نقدية مزيفة بقيمة /2300/ دولار أميركي، ومن ثم نقلوا البضاعة قبل مغادرتهم المحل إلى جهة مجهولة.

بتاريخ 29-5-2021، تم تنفيذ عملية مشابهة في مدينة صيدا أيضا من خلال شراء كمية من الأدوات الكهربائية بقيمة /2600/ دولار أميركي مزيفة من شركة تجارية أخرى، ولكن في هذه العملية جرى تفريغ البضاعة مباشرة من آلية الشركة إلى سيارة “بيك أب” مستخدمة من قبل أفراد العصابة.

نتيجة للمتابعة وعمليات الرصد، تمكنت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد السيارة المستخدمة في العملية الأولى ومعرفة هوية مالكيها، والمنفذَين، ومكان إقامتهما ضمن محافظة جبل لبنان.

بتاريخ 2-6-2021، وبناء على إشارة القضاء المختص، أوقفت دورية من المفرزة المذكورة -بمؤازرة دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان- ضمن قضاء كسروان، كلا من:

1- ش. ع. (مواليد العام 1978، لبناني)، وخ. ر. (من مواليد العام 1973، لبناني).

سلم الموقوفان مع سيارتين مستخدمتين في العمليتين الى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف متورط ثالث.