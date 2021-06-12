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اليونيفيل تتبرع بلوازم ومعدات لتسع مدارس في جبل عامل

12
JUNE
2021
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 سلم كبير ممثلي "اليونيفيل" نائب قائد القطاع الشرقي العقيد آره بودي لاكسانا، لوازم ومعدات مدرسية لتسع مدارس ابتدائية رسمية في اتحاد بلديات جبل عامل، لممثلة وزارة التربية والتعليم العالي كاثرين سعادة، خلال احتفال رمزي حضره ممثلون للجيش وفاعليات من هيئة التعليم.

وقال بيان ل"اليونيفيل": "لفترة طويلة، اعتادت يونيفيل والبلدان المساهمة بقواتها، دعم الحاجات الإنمائية للمجتمعات المحلية بفضل قدراتها وتمويلها مشاريع عدة. وفي إطار استمرار هذا الجهد، تساعد أحدث مشاريع يونيفيل المواطنين على تحسين مستوى التعليم والمرافق التعليمية، من خلال توفير اللوازم والمعدات المدرسية لتسع مدارس ابتدائية رسمية في اتحاد بلديات جبل عامل هي بليدا والعديسة ومجدل سلم وقبريخة ومركبا وحولا والصوانة وتولين وميس الجبل".

أضاف: "يأتي هذا التبرع في الوقت المناسب لدعم جهود المدارس الرسمية لاستيعاب الطلاب العائدين تدريجا بعد شهور من التعليم عن بعد، من خلال تعزيز البنية التعليمية ومواردها. وفي محاولة لتلبية الحاجات الملحة للمدارس الحكومية المحلية، عملت يونيفيل بتنسيق وثيق مع رئيس المنطقة التعليمية وممثلين لوزارة التربية والتعليم العالي في محافظة النبطية ومع السلطات الإدارية المدنية المحلية. وتضمنت المواد التي بلغت قيمتها 20.021.80 دولار، من طاولات وكراس ومكاتب وخزانات وألواح بيضاء وجهاز كمبيوتر وشاشات LCD ، بالإضافة إلى لوحة تفاعلية وكمبيوتر محمول. وسيفيد هذا المشروع بشكل مباشر سكان منطقة جبل عامل، وبخاصة أكثر من 2443 طالبا مع معلميهم وموظفي المدارس والإداريين، من خلال تحسين البنية التعليمية في المنطقة".

وختم: "الدعم الذي توفره يونيفيل اليوم في منطقة عملياتها في القطاع الشرقي، هو استمرار للدعم المماثل الذي قدمته البعثة وقوة حفظ السلام التابعة لها في مناطق مختلفة في جنوب لبنان، في خطوة لتحقيق السلام والاستقرار".

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