بو صعب : "اذا سأل الوزير الاهالي والطلاب والقطاع التربوي عن رأيهم بالامتحانات لادرك انه يخطئ بقراراته".

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علق النائب الياس ‏‏بو صعب على قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب اجراء الامتحانات الرسمية، وقال: "نصيحتي له ان ياخذ بالاعتبار الوضع الاجتماعي وليفكر بكيفية بدء عام دراسي جديد بدءا من ايلول ويوقف مناكفاته وقهر الطلاب".

واعتبر بو صعب، في حديث للـOTV، أن "اذا سأل الوزير الاهالي والطلاب والقطاع التربوي عن رأيهم بالامتحانات لادرك انه يخطئ بقراراته".