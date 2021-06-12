هيئة مهندسي التيار الوطني الحر في الشمال: لم نرشح ولا ندعم أي من المرشحين على أي مركزٍ كان.

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يان صادر عن هيئة مهندسي التيار الوطني الحر في الشمال:

نظرا للمستجدات الانتخابية الراهنة والشوائب القانونية وبعيداً من الاصطفافات السياسية، تعلن هيئة مهندسي التيار الوطني الحر في الشمال ترك الحرية لكل المهندسين المحازبين والمؤيدين لاختيار من يرونه مناسباً لمصلحة النقابة والمهنة في انتخابات نهار الأحد الواقع فيه ١٣ حزيران ٢٠٢١ (معرض رشيد كرامي)، لمركز النقيب ورؤساء فروع الكهرباء والميكانيك وأعضاء للهيئة العامة.

وتوضيحاً لما يتم تداوله ، تشدد الهيئة على أنها لم ترشح ولا تدعم أي من المرشحين على أي مركزٍ كان.

وتعاهد الهيئة جميع المهندسين الاستمرار بالوقوف الى جانبهم في الدفاع عن القيم العليا ومستقبل مهنتهم في كل المراحل والاستحقاقات وتتمنى عليهم اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة في ظل الظروف الصحية الدقيقة.