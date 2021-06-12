هل ترتفع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة؟

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ما زال طقس ربيعي معتدل يؤثر على لبنان مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة اليوم لتنخفض بشكل محدود خلال الايام المقبلة.

تفاصيل طقس اليوم السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و٢٩ درجة بقاعا بين ١٢ و٣٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٣ و٢٤ درجة

٢- الجو: قليل السحب مع تكسد السحب وتشكل ضباب على الجبال خلال النهار

٣- الرياح غربية تنشط احياناً

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: طقس ربيعي معتدل مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و٢٨ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احياناً ١٥ - ٣٠كم/س.

الاحد: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و٢٨ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احيانا خصوصاً جبلا ٢٠-٣٠كم/س.