living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبو زيد: نأسف لمشهد إذلال الناس ولجشع تجار الأدوية

12
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أبو زيد: ما هو سبب الاعتكاف غير المبرّر لدياب وعدم انعقاد مجلس النواب؟
 

أطلق النائب السابق أمل أبو زيد صباح اليوم سلسلة تغريدات حول الوضع الحياتي والاجتماعي والصحي الذي يمرّ فيه الناس فقال" مشهد إذلال الناس امام محطات البنزين غير مقبول بتاتاً، وجشع بعض تجار الأدوية والمستلزمات الطبية بلغ حداً لا يتصوّره منطق…إننا نسأل رئيس حكومة تصريف الاعمال عن سبب هذا الاعتكاف غير المبرّر عن دعوة مجلس الوزراء لإتخاذ التدابير والمقررات اللازمة في ظل إنكفاء الرئيس المكلّف وتأخّره المريب في تأليف الحكومة بالإتفاق مع رئيس الجمهورية…
 
كما نسأل عن دور مجلس النواب في إقرار التشريعات ومحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت الناس ودوائهم واستشفائهم؟!وأستغرب عدم دعوته لمتابعة قضايا المواطنين وإقرار القوانين الملحّة والضرورية".
 
وأضاف أبو زيد"في انتظار الإفراج عن ودائع الناس المحتجزة في المصارف اعتباراً من بداية تموز يجب الإسراع في اقرار البطاقة التمويلية للأسر الأكثر فقراً كي تتمكّن من مواجهة التحديات والصمود في وجه هذه الأزمة الخانقة المتراكمة منذ سنوات".وختم" من المعيب البقاء في هذه الدوّامة والتلاعب بالقضايا الحياتية، ثم نستغرب لماذا تنتفض الناس وتنزل الى الشارع؟!".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout